29-åringen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Jæren tingrett.

22. desember i fjor ble han anholdt av en politipatrulje i Storgata i Klepp.

I den forbindelse sparket han gjentatte ganger mot en politibetjent uten at han klarte å treffe vedkommende.

Han kom også med flere trusler mot politibetjenten.

Blant annet sa han «jeg skal f*** ødelegge livet ditt», «jeg gleder meg til jeg skal ete opp deg og resten av familien din» og «jeg har så lyst til å sparke deg i trynet» med mer.

29-åringen forklarte at han ikke husket noe av dette, men at han hadde drukket øl på et utested på Bryne den aktuelle kvelden.

Jæren tingrett kom til at han skulle dømmes for forholdet og at 21 dager ubetinget fengsel var en passende straff.

