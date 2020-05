Forklarte at det «gikk i svart for ham» når han skulle lese formler og paragrafer fra Nav

En 33 år gammel mann møtte nylig i Jæren tingrett for trygdebedrageri.

Dette ved at han i perioden fra 1. september til 31. desember 2017 skal ha gitt feilaktig informasjon på meldekortene han sendte til Nav. På denne måten fikk han utbetalt 103.613 kroner som han ikke hadde krav på.

I den aktuelle perioden jobbet han i et entreprenørfirma på Jæren og han erkjente ikke straffskyld for forholdet.

33-åringen forklarte i retten at han bare sendte inn søknad og meldekort, uten å lese noe av informasjonen. Han forklarte også at han har hatt problemer med økonomien – og med kommunikasjonen med Nav.

Han forklarte også at han opplevde kommunikasjonen med Nav som forvirrende. Ifølge 33-åringen har han slitt med skjemaer og papirer siden skolen, og at det «går i svart for ham» når han forsøker å lese alle formler og paragrafer fra Nav.

Retten kom til at den ikke kunne utelukke 33-åringens forklaring og viste til at timeføringen i noen uker bar preg av at han var inne og fylte ut tilfeldig uten å lese på skjemaene.

Jæren tingrett mente også at 33-åringen hadde forklart seg på en måte som tyder på at han har hatt problemer med å forstå ulike ytelser fra Nav, samt hvordan disse henger sammen med hans arbeidstimer.

I stedet for forsettlig trygdebedrageri kom retten til at han skulle dømmes for grovt uaktsomt trygdebedrageri.

Straffen ble betinget fengsel i 30 dager.

