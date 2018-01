Roganytt

Vegtrafikksentralen melder tirsdag omkring klokken 17.30 at flere vogntog sliter med å komme opp i et krabbefelt på E 39 ved Helleland.

Ifølge Vegtrafikksentralen er det snakk om fire til fem vogntog som ikke kommer fram.

Like etterpå melder politiet flere vogntog skal stå fast i krabbefeltet i sørgående felt, sør for Helleland stasjon.

Det er svært glatt på stedet, melder politiet.

Klokken 18.40 melder politiet at det er to lastebiler står igjen i det ene feltet, at det er redusert fremkommelighet, men alle kommer fram.