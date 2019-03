Flere vogntog fikk ikke kjøre videre

Kontrollen fant sted på Krossmoen ved E 39 på Helleland onsdag og i tillegg til kontrollørene fra Statens vegvesen var også politiet til stede.

34 vogntok ble kontrollert for for vekt og lastesikring, der alt var i orden.

Verre var det med disse:

* En rumenskregistrert varebil med tilhenger der føreren ble anmeldt for flere brudd under kontrollen. Kjøretøyet manglet tillatelse til å drive transport, det var ikke montert fartsskriver i kjøretøyet for registrering av kjøre og hviletid i tillegg var det overlastet. Lasten og sjåføren står på kontrollplassen i påvente av straffeutmålingen, melder vegvesenet.

* En fører av et latviskregistrert vogntog lastet med fisk ble tatt hånd om av politiet med mistanke om falskt førerkort, i tillegg var og også kjøretøyet overlastet.

* Et vogntog står på Krossmoen med kjøreforbud da det kun var utstyrt med sommerdekk.

* Tre sjåfører måtte sikre lasten bedre før videre kjøring.

* To kjøretøy fikk bruksforbud grunnet at de var bredere en tillatt.

