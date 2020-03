Laserkontrollen fant sted på E 39 ved Krossmoen på Helleland torsdag.

Ifølge politiet ble det skrevet ut ni forenklede forelegg i forbindelse med kontrollen.

Høyeste hastighet var 85 kilometer i timen i 60-sone.

UP hadde også en laserkontroll ved ved Birkemo på E 39. Her ble det to reaksjoner der høyeste målte hastighet var 93 km/t i 80-sone.

