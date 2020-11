Flere tatt i fartskontroller

Blant annet hadde UP en fartskontroll i Saltebakken på Klepp mellom klokken 09.30 til klokken 10.30. Her ble det ble skrevet ut to forenklede forelegg og høyeste hastighet var 77 km/t i 60-sone.

Også i Madlaveien ble det holdt fartskontroll tirsdag formiddag.

Her ble åtte forenklede forelegg ble utferdiget. Høyeste hastighet var 61 km/t i 40-sonen.

I tillegg stanset UP en mann i 40-årene på E39. Mannen er siktet for kjøring i påvirket tilstand, og han hadde heller ikke førerkort.

