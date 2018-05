Flere tatt for mobilbruk i bil

Roganytt

Mellom klokken 16.50 og 18.45 mandag ettermiddag gjennomførte politiet en såkalt adferdskontroll i Hillevåg.

Det ble utstedt åtte forenklede forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

To fikk gebyr for manglende bruk av bilbelte, og det ble gitt ett gebyr for bruk av piggdekk.

65 km/t

Litt tidligere ble det også gjennomført kontroll på Madla – denne gangen en laserkontroll i en 40-sone.

Her ble det utstedt 19 forenklede forelegg, og høyeste hastighet ble målt til 65 kilometer i timen.