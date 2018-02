Roganytt

Klokken 20.20 tirsdag kveld meldte et vitne om to ungdommer som kastet stein på et busskur ved brannstasjonen i Kvernevik Ring.

Begge var iført mørke hettegensere, den ene hadde caps og ryggsekk. De løp i retning Kverntorget, opplyser politiet.

Klokken 20.50 opplyser politiet at dette er en prioritert hendelse, og at de har flere patruljer i området i et forsøk på å spore opp de to ungdommene. Bakgrunnen for at politiet bruker flere patruljer i søket er gjentatte tilfeller av skadeverk på busskur i Kvernevik Ring og Tananger Ring, opplyser politiet.

– Vi har fire biler ute, både sivile og uniformerte. Det gir oss en taktisk fordel, sier operasjonsleder Victor Jensen til RA.

– Det høres mye ut med fire biler?

– Ja, og hadde dette vært et isolert tilfelle, hadde vi ikke hatt så mange ute. Men akkurat nå har vi kapasitet til det. Ungdommene løp fra stedet da vitnet ringte oss, så nå er vi i gang med et søk gjennom Kvernevik Ring, i tillegg til eventuelle søk på aktuelle adresser. Da er det greit med mer enn en bil. Så får vi se hvor lenge vi holder trykket oppe, sier Jensen.

– Målbevisst skadeverk

I tillegg til sirkulering i området, er politiet i gang med å snakke med vitnet, for å få best mulig beskrivelse av de to ungdommene.

– De siste ukene har det vært en rekke tilfeller av busskur-knusing både i Kvernevik og Tananger. Det er herdet glass i busskurene, så de tåler mye, så her er det klart at noen har utøvd mye makt for å ødelegge og knuse. Det er målbevisst skadeverk, sier operasjonslederen.

Han legger til at politiet er interessert i å høre fra publikum.

– Dersom noen har sett eller hørt noe, håper vi publikum tar kontakt. Dette er ungdommer, så det er nok en del som vet noe om dette, og vet om det er et miljø, eller de samme to som står bak alt, sier Jensen til RA like før klokken 21.00.

Like over klokken 21.00 twitret politiet at de har vært i kontakt med flere ungdommer, men at det er for tidlig å si om noen av disse kan knyttes til skadeverket.

– Navn og klesdrakt er notert, og hendelsen vil bli etterforsket og sett opp mot andre tilsvarende saker fra de siste ukene, skriver politiet.