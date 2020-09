Flere kontroller i distriktet: 37 sjåfører tatt

UP har hatt flere politikontroller i distriktet i løpet av tirsdagen.

På Karmøy, ved Madhaug og Håvik, ble det til sammen skrevet ut 15 bøter for fart.

Ved Jåtten i Stavanger fikk ni sjåfører bot for mobilbruk.

På Hommersåk utenfor Sandnes fikk to bot for høy fart. I tillegg ble en person anmeldt for å bruke en ulovlig sparkesykkel.

I Haugesund sentrum ble ti sjåfører bøtelagt for bruk av mobiltelefon mens de kjørte bil.

På Bryne samme dag mistet en mann i 40-årene førerkortet etter å ha kjørt i 140 kilometer i timen i 60-sonen.

Det var ikke bare politiet som hadde kontroll denne dagen. Statens vegvesen sjekket tunge kjøretøy på E39 ved Krossmoen. Her prøvde blant annet en sjåfør å stikke av. Sjåføren måtte hentes inn av politiet.

