Flere fikk kjøreforbud og én ble anmeldt til politiet

Kontrollen til Statens vegvesen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland søndag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Vinterutrustningskontrollen viste at alle tunge kjøretøy som var inne til kontroll hadde med riktig antall snøkjettinger og påbudte vinterdekk.

På grunn av for dårlig lastsikring fikk to sjåfør kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig/forsvarlig før videre kjøring.

En varebil med påkoblet tilhenger fikk kjøreforbud og sjåfør ble anmeldt til politiet på grunn av næringsdrivende transport uten transport løyve og ikke montert fartsskriver i bilen.

En varebil med påkoblet tilhenger fikk kjøreforbud på grunn av feil ved brems på tilhengeren.

En personbil med påkoblet tilhenger fikk kjøreforbud på grunn av dekkmønsterdybde var under lovlig minimum og farlig for videre kjøring. Føreren fikk dekkgebyr på 2000 kroner.

Det ble også i dag ilagt kjøreforbud til en fører som hadde sikthindrende gjenstander i frontvindu, gjenstandene måtte fjernes før videre kjøring.

En lastebileier ble skriftlig rapportert til Skatteetaten på grunn av feil registrert vektårsavgift.

Teknisk kontroll avdekket følgende:

Én teknisk feil på underkjøringshinder, én på sidehinder, to på frontrute, én på knust lys, to på innfestning av hjelperammen, én på innfestning av svingkrans, én sidedørinnfestning på en semitrailer, én på tilhengerbremse og to på dekk.

Det ble gitt kontrollseddel/mangellapp med frist for utbedring av feil.

