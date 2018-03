Roganytt

Fra klokken 13.00 til 14.00 hadde politiet en atferdskontroll i Tjensvollkrysset.

Der ble det utstedt 14 forenklede forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring

I tidsrommet fra klokken 12.50 til 13.50 var politiet også i Sandnes sentrum.

Her ble det utstedt tre forenklede forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.