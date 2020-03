Politiet var ute og gjennomførte hastighetskontroll på Forusbeen onsdag kveld.

Det resulterte i at syv bilførere fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort.

– Høyeste hastighet målt i løpet av kontrollen var 83 km/t i 60-sonen, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.