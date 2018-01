Flau tyv «lånte» seks par briller

Roganytt

En 48 år gamle kvinne ble nylig dømt for underslag av seks par briller.

15. mai i fjor var kvinnen hos en optiker i Stavanger.

Her fikk hun seks par med briller, til en samlet verdi av 18.000 kroner, til utlån.

Ved utlevering av disse oppga hun fullt navn, adresse, telefonnummer og arbeidssted til betjeningen.

Hun skulle få låne brillene i noen dager for deretter å komme tilbake med dem.

Brillene var kun innfatninger og kunne ikke brukes uten at det ble satt inn glass med riktig styrke.

48-åringen forklarte i retten at da hun kom hjem la hun brillene inn på et soverom som ikke var i bruk.

Noen uker senere ringte butikken hun hadde lånt brillene i og ga beskjed om at de ikke hadde fått brillene tilbake.

48-åringen svarte da at hun hadde allerede levert brillene tilbake.

LES OGSÅ: Banket utro samboer

Fra soverom til boden

I de følgende ukene var det flere telefoner og meldinger mellom butikken og 48-åringen.

Her fortsatte hun med å si at hun hadde levert tilbake brillene, eller at hun eventuelt hadde levert dem i feil butikk.

I månedsskiftet juli/august i fjor oppdaget imidlertid 48-åringen at hun hadde brillene liggende på soverommet.

Hun bestemte seg da for å legge dem ut i boden og ikke levere dem tilbake.

Ifølge 48-åringen gjorde hun dette fordi hun følte stor skam da hun oppdaget brillene, og på grunn av tidligere straffesaker var tilbakeholden med å innrømme at hun hadde hatt brillene i sin besittelse hele tiden.

LES OGSÅ: Kalte mannens kollega for «hore» og «utro f****»

Fikk besøk av politiet

Brillebutikken anmeldte forholdet den 19. oktober i fjor og den 25. oktober var politiet hjemme hos 48-åringen og fant brillene i forbindelse med en ransaking på stedet.

Stavanger tingrett kom til at hun skulle dømmes for forholdet.

48-åringen er dømt en rekke ganger tidligere for vinningsforbrytelser.

Den siste dommen er fra den 7. desember 2016 der hun i Stavanger tingrett ble dømt til fengsel i ett år og to måneder. Da ble hun dømt for fire bedrageri, tre forsøk på bedrageri, hvitvasking og 22 tyverier.

Denne gangen kom retten til at hun skulle dømmes til betinget fengsel i 45 dager.

LES OGSÅ: – Sa at han ville p*** og at han hadde stor p***