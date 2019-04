Firma som har drevet med stein slått konkurs

Det var Skatteetaten og Jæren Kemnerkontor som begjærte at LS Stein AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 439.282 kroner i skyldig moms og skatt.

LS Stein AS har holdt til i Oltedal og har drevet med steinlegging og beplantning av hager og parkanlegg.

LS Stein AS erkjente å skylde det aktuelle beløpet og innehaveren av firmaet opplyste at han trolig ville få inn 130.000 til 140.000 kroner på konto snarlig, men at han ikke klarte å betale før i løpet av noen måneder.

Han opplyste også at firmaet ikke har noen verdier utover en gammel bil.

Fram til fredag var LS Stein AS igangværende og firmaet har hatt tre ansatte.

LES OGSÅ: Bilfirma slått konkurs

Jæren tingrett kom til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at skyldneren var insolvent og at det ikke er grunn til å anta LS Stein AS kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 11. juni i år.

LES OGSÅ: Kjøreskole slått konkurs

LES OGSÅ: Mann slått konkurs av sin tidligere arbeidsgiver