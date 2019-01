Firma som har drevet med skolefotografering konkurs

Det var firmaet Liten Luring AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Liten Luring AS opplyste å ha en gjeld på to millioner kroner og at selskapets verdi har liten eller ingen verdi.

Liten Luring AS har holdt til i Stavanger, men har drevet med barnehage- og skolefotografering over hele landet.

Firmaet har også hatt studio i Stavanger der de har drevet med bryllupsfotografering og fotografering av konfirmanter med mer.

Liten Luring AS omsatte i 2017 for litt over 2,3 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på nesten 1,3 millioner kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Stavanger tingrett kom også til at selskapet antas å være ut av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 18. mars i år.

