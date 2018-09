Firma som har drevet med rustbehandling slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte at en 49 år gammel mann fra Stavanger ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 469.065 kroner i skyldig skatt og merverdiavgift.

49-åringen har drevet et firma som har produsert produkter som brukes til understellsbehandling av biler.

Rettsmøtet ble holdt den 13. september i år.

49-åringen fikk da en utsettelse til den 18. september samtidig som det ble gitt klar beskjed om at dersom beløpet ikke var betaling og trukket saken, så ville retten åpne konkurs den 19. september.

Stavanger tingrett ha fått beskjed av Skatt Vest om at beløpet ikke er betalt – og bedt om at det ble åpnet konkurs i selskapet.

Retten kom til at den skulle legge framstillingen til Skatt Vest til grunn og kom til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Stavanger tingrett kom også til at det var grunn til å anta at 49-åringen kan gjøre opp gjelden med egne midler eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 1. november i år.

