Firma som har drevet med netthandel konkurs

Roganytt

Det var firmaet Bviking AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Bviking AS holder til på Tau og har blant annet drevet med internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Det ble også lagt til grunn at Bviking AS var ute av stand til dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Øystein Hus er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 3. mai i år.

