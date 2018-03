Firma som har drevet med «alt» har gått konkurs

Roganytt

Det var firmaet Alletjenester.no Stavanger AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Alletjenester.no Stavanger AS har holdt til på Hundvåg og har drevet med alt fra, dekkskift til bud­ og flyttetjenester, levering av fyringsved, avfallshåndtering, alle typer håndverksarbeid og montering og hagestell.

Ifølge Alletjenester.no Stavanger AS har de også tilbudt dyrepass og butlertjenester!

Alletjenester.no Stavanger AS omsatte for 808.000 kroner i 2016 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 110.000 kroner.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 19. april i år.

