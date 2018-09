Firma gikk konkurs – styreleder slapp fengsel

Roganytt

Da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett la politiadvokat Cecilie Tonning ned påstand om at 39-åringen skulle dømmes til fengsel i 21 dager, samt 9000 kroner i inndragning.

39-åringen har drevet et firma sammen med kona der de har drevet med rekruttering av personer som har solgt helse- og hudpleieprodukter, fra en produsent av dette, for så å motta en provisjon av salget som disse personen oppnådde.

Selskapet har også drevet med eget salg av disse produktene, mem i liten skala.

I 2012 sluttet 39-åringen i jobben sin og jobbet fulltid med firmaet sitt. I denne perioden var han også ansvarlig for føring av regnskap i firmaet og gjorde dette med noe bistand fra en venn.

I forbindelse med oppstarten av firmaet var det en ekstern revisor som reviderte selskapene, men etter at revisjonsplikten bortfalt, valgte han også å slutte med dette.

Ifølge tiltalen førte han ikke fullstendig regnskap i firmaet i perioden fra 1. januar 2015 fram til firmaet gikk konkurs i november 2016.

Dette har også 39-åringen erkjent.

Når det gjelder regnskapet for 2015 er deler av dette ført i 2016, men ikke ferdigstilt. I 2016 er det ikke opplysninger om regnskapsføring i det hele tatt med unntak av noen få direktesalg.

I perioden fram til konkursåpning omsatte firmaet for 1,7 millioner kroner.

Det ble heller ikke sendt noen avgiftsoppgaver til skattemyndighetene, noe som gjorde at moms ble utlignet ved skjønn.

Det er heller ikke innlevert selvangivelser for selskapet for verken 2015 eller 2016.

– Ikke for å skjule

39-åringen forklarte i retten at han nedprioriterte oppgavene som gjaldt regnskap og rapportering til fordel for arbeid som genererte inntekter.

Han forklarte videre at dette ikke ble gjort for å skjule selskapets omsetning, og at omsetningen kommer klart fram i bonusoversiktene fra produsenten han jobbet for. Retten viste til at det var snakk om en periode på nesten to år og

at det var høy omsetning i firmaet i hele perioden.

I skjerpende retning la retten vekt på at det er sterke allmennpreventive hensyn som gjør seg gjeldende ved denne type overtredelser.

I formildende retning la Stavanger tingrett vekt på at 39-åringen hadde kommet med en uforbeholden tilståelse og at det hadde tatt lang tid før saken kom opp for retten.

Retten var enig i at riktig utgangspunkt for straff var fengsel i 21 dager.

Stavanger tingrett kom imidlertid til at det var forsvarlig å reagere med 30 timer samfunnsstraff.

