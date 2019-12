Finansfirma gikk konkurs

Det var firmaet Fortis Holding AS som forrige uke var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Der ble det opplyst at den samlede gjelden til firmaet er på 5.454.219 kroner.

Det ble også opplyst at aktiva har en samlet anslått verdi 2.133.000 kroner, at virksomheten er igangværende og at firmaet har én ansatt.

Fortis Holding AS har hatt som formål å investere i andre selskaper, herunder eie aksjer og andre finansielle instrumenter, drive handel med finansielle instrumenter og annen beslektet virksomhet.

Firmaet har holdt til i Koppholen i Sandnes.

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 7. februar neste år.

