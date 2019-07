– Filming av skadde personer er ikke greit

– Denne uken var politiet på oppdrag i Stavanger, etter melding om ordensforstyrrelse på et utested. Da politiet kom viste det seg at en kvinne hadde brukket en ankel og hadde behov for ambulanse.

Hun hadde så store smerter at hun lå på bakken og skrek. Samtidig stod flere personer rundt og filmet henne, skriver politiets nettpatrulje på sine nettsider.

«Dette er ikke greit. Politiet opplever ofte at vitner eller andre involverte filmer mens nødetatene utfører sitt arbeid. Tjenestepersonene er offentlige og må ofte tåle å bli filmet og tatt bilde av, men en kan ikke forvente at privatpersoner syns det er like greit å bli filmet og delt i sosiale medier. Hvordan hadde du reagert om noen filmet eller tok bilde av deg mens du hadde det vondt?», skriver politiet videre.

Kristian Johansen, seksjonsleder forebyggende og patruljeseksjonen ved Sør-Vest politidistrikt, sier til RA at dette ikke er et stort problem for politiet.

– Men vi ser fra tid til annen at folk filmer i forbindelse med at vi er ute på oppdrag – og det eneste vi kan gjøre er å henstille folk om å ikke gjøre det, sier Johansen til RA og fortsetter:

– Men samtidig er det noen som er helt borti og filmer og da går de over en terskel som går på privatlivets fred. Og distribueres dette på sosiale medier kan det være straffbart, sier Johansen og viser til at dette kommer inn under det som går på hensynsløs atferd i straffeloven.

Ifølge Johansen kan det også være straffbart i forhold til at slik opptreden kan hindre politiet i sitt arbeid.

– Politiet er avhengig av gjøre det de skal når de er ute på oppdrag – og kan ikke ha oppmerksomheten på dem som står rundt, sier Johansen til RA.