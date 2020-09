Fikk vannscooter i bytte mot båt – skulle få Audi i bytte mot vannscooter

Den 33 år gamle mannen fra Stavanger erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

2. februar i fjor ble 33-åringen pågrepet i Fredrikstad idet han var i ferd med å selge en vannscooter med en verdi på 120.000 kroner.

Salget var avtalt noen dager tidligere og 33-åringen fraktet vannscooteren fra Stavanger på en bil, sammen med en annen person – og oppgjøret fra kjøperen skulle ha vært en Audi personbil.

I forbindelse med forestående kjøpet reagerte kjøperen på at 33-åringen ikke ville oppgi serienummeret på vannscooteren.

Kjøperen foretok et søk på nett og ble kjent med at en identisk vannscooter var stjålet fra en mann i Stavanger-området noen måneder tidligere.

Dermed kontaktet han eieren som var sikker på at det var hans vannscooter som 33-åringen hadde for salg.

Kjøperen varslet også politiet som skal ha bedt ham om å gå videre med salget – og dermed ble 33-åringen pågrepet på fersk gjerning.

Ifølge 33-åringen har han ikke hatt kjennskap til tyveriet og hevdet i retten at han hadde fått vannscooteren i bytte mot en båt.

Retten kom til at han måtte ha forstått at vannscooteren var utbytte av straffbar handling og at han skulle dømmes til 43 timer samfunnsstraff.

