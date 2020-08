Fikk umiddelbart kjøreforbud etter å ha kjørt rundt med dette

Kontrollen fant sted på E 39 ved Sokn kontrollstasjon onsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Blant annet ble det avdekket et vogntog med tung last. Lasten bestod av betongelementer og vogntoget hadde store rust- og slitasjeskader, blant annet hadde en av akslene en knekt bladfjær.

– Reaksjonen fra vår side var å gi traileren umiddelbart kjøreforbud og mangellapp. Sjåføren måtte avlaste og kjøre til verkstedet for fikse mangelen, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Fikk kjøreforbud og måtte betale gebyr

I tilleg ble det avdekket et kjøretøy med overlast. Godset var lastet for langt fram i traileren slik at totalvekten på bilen ble for høy i forhold til det som er lovlig på offentlig vei.

– Det ble gitt et overlastgebyr på 6500 kroner til eieren av kjøretøyet. Sjåføren måtte også laste om for å komme ned i lovlig vekt, skriver vegvesenet.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på to kjøretøy. Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette.

Under onsdagens trafikkontroll ble det også uført kontroll på lette kjøretøy og varebiler for tung last. Ingen av disse hadde for tung last.

LES OGSÅ: Mistet førerkortet i kontroll – skal ha gått inn på nett og bestilt nytt dagen etter

LES OGSÅ: Ble stoppet med denne lasten