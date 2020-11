Fikk sladd, rettet opp, men rettet opp for mye slik at han kolliderte med to biler

30-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Dalane tingrett.

Der forklarte han at den 5. juli i år var ute og kjørte bil på hovedveien mellom Egersund og Sokndal mens han var påvirket av narkotika.

Ifølge 30-åringen fikk han skrens i en sving, prøvde å rette bilen opp, men rettet opp for mye og at dette førte til at han kolliderte med to biler.

Kjøringen førte til at det oppsto materielle skader på tre biler, inkludert han egen.

Retten kom til at han skulle dømmes for å ha kjørt mens han var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende en alkoholpromille på over 1,2.

Samme dag foretok politiet ransaking hjemme hos ham, og der ble det også funnet et elektrosjokkvåpen.

I tillegg kom retten til at han også skulle dømmes for å ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på kjøringen lett kunne medført personskade.

Straffen ble ubetinget fengsel i 26 dager og 27.933 kroner i bot.

I tillegg fikk han to års sperrefrist på erverv av førerretten, samt dømt til inndragning av elektrosjokkvåpenet.

