Fikk ni års fengsel for overgrep mot datter – ble frifunnet av juryen

Roganytt

En 43 år gammel mann fra Karmøy kan gå ut av retten som en fri mann etter at han ble frikjent av juryen i Gulating lagmannsrett.

Haugaland tingrett dømte 43 år gamle mannen fra Karmøy til ni års fengsel i mars 2016.

Dette etter at retten kom til at han var skyldig i flere seksuelle overgrep mot sin datter.

Overgrepene skal ha funnet sted i tidsrommet fra 2013 til sommeren 2014 på ulike steder.

LES OGSÅ: Kvinne (33) dømt for busstopp-sex

Fire til fem år gammel

Fornærmede var i denne perioden fire til fem år gammel.

Da saken nylig var oppe i Gulating lagmannsrett kom juryen kom til at 43-åringen skulle frikjennes for overgrepene.

Fagdommerne kom til at den skulle legge juryens kjennelse til grunn.

Elisabeth Rød, fornærmedes bistandsadvokat, kom likevel med krav om at 43-åringen skulle betale oppreisningserstatning til fornærmede.

LES OGSÅ: – Voldtok jente (7) og truet henne til taushet

Sannsynlighetsovervekt

Loven er slik at selv om en er frifunnet for noe kan en dømmes til å betale erstatning, dersom retten finner at det er klar sannsynlighetsovervekt for at det straffbare forhold har funnet sted.

«Med grunnlag i den samlede bevisførsel under ankeforhandlingen finner lagmannsretten det bevist med klar sannsynlighetsovervekt at 43-åringen har foretatt handlinger overfor datteren som utgjør seksuelle overgrep», heter det i dommen.

Dermed ble han dømt til å betale datteren 250.000 kroner i oppreisningserstatning.

LES OGSÅ: – Skjenket jente (14) full og voldtok henne