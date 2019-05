Fikk lyst på belte – ranet full mann

Hendelsen fant sted omkring klokken 02.00 på Jernbanelokket i Stavanger den 1. januar 2018.

19-åringen hadde like før dette møtt på fornærmede på 7-Eleven.

Fornærmede var overstadig beruset og 19-åringen så at fornærmede hadde et kostbart belte.

Ifølge 19-åringen fikk han lyst på dette og bestemte seg for å ta beltet fra fornærmede.

Under påskudd av at han ville hjelpe fornærmede fikk han ham med seg opp trappen til Jernbanelokket.

LES OGSÅ: – Kikket på nakne kvinner gjennom hull i vegg på treningssenter

Da de kom opp denne tok han fornærmede rundt halsen, la ham i bakken, tok beltet, en kortholder og 200 kroner i kontanter fra fornærmede før han forlot stedet sammen med kameratene sine.

Stavanger tingrett kom til at 19-åringen skulle dømmes for ran. Retten la også vekt på at handlingen hans var veloverveid, ved at han så beltet og at planla ranet ved at han tok med seg fornærmede til et mindre befolket område.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at 19-åringen uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt gammel.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 147 timer samfunnsstraff.

LES OGSÅ: – Ti menn tok hevn – mishandlet medlemmer av MC-klubb