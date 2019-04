Fikk kontroll på brann i Noredalen

Klokken 08.00 søndag melder brannvesenet at de fortsatt ikke kontroll på brannen i Noredalen (mellom Sviland og Høle).

– Mannskaper fra brannvesenet er igjen i gang med den aktive slukkeinnsatsen. Brannen er kraftig dempet i løpet av natten, melder brannvesenet.

Lørdag kveld ble det blant annet satt inn brannhelikopter for å bekjempe brannen.

Brannvesenet meldte om brannen klokken 19.38 lørdag og betydelige mannskaper fra brannvesenet og frivillige har jobbet med å slukke brannen.

Litt over klokken 11.00 søndag meldte brannvesenet at de har kontroll på den delen av brannen som går mot bebyggelsen på Kjosavik.

15 mannskaper fra brannvesenet jobber med å slokke brannen sammen med skogbrannhelikopter.

Klokken 15.40 søndag meldte brannvesenet at de har fått kontroll på brannen og at de kommer til å gå over området og etterslukke.