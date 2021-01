Fikk kjøreforbud på grunn av denne lasten

Statens vegvesen hadde kontroll på Sokn kontrollstasjon ved E 39 tirsdag.

Resulatet av kontrollen var følgende:

En utenlandsk varebil fikk kjøreforbud på grunn av overlast. Det var snakk om 400 kilo over den lovlige vekten som bilen er registrert for. Sjåføren måtte laste av for å komme ned i lovlig vekt.

Resultatet av vinterutrustningskontrollen ble ileggelse av ett gebyrer på 4000 kroner for fire vinterdekk som er ikke merket med 3PMSF.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på to kjøretøy. Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette.

En sjåfør fikk gebyr på 500 kroner for mangel av dokument.

