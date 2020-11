Fikk kjøreforbud – hadde ikke sikret lasten forsvarlig

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland tirsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på to kjøretøy. Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette

På grunn av kjøring med sikthindrende gjenstander/lys i frontvindu fikk en sjåfør pålegg om å fjerne dette før vider kjøring.

Det ble avdekket tekniske feil/mangler på tre kjøretøy. Resultat ble kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Ett kjøretøy ble raportert om feil vektårsavgift.

Det ble skrevet ut 4 gebyr (a 2000 kroner) for dekk under minimum på fem millimeter som er kravet for vinterperioden.

