Fikk kjøreforbud for overlast

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 tirsdag.

Resultatet var følgende:

Det ble gitt et kjøreforbud på grunn av foliering av sideruter og deler av frontruten.



Det ble også gitt et kjøreforbud på grunn av overlast på en varebiltil. Sjåføren måtte også laste om for å komme ned i lovlig vekt

Det ble avdekket tekniske feil/mangler på tre kjøretøy. Resultat ble kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

På grunn av for dårlig lastsikring fikk én sjåfør kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig/forsvarlig før videre kjøring.

