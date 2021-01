Fikk kjøreforbud for dette

Statens vegvesen hadde kontroll på Sokn kontrollstasjon ved E 39 mandag kveld.

Resultatet av kontrollen var at fem kjøretøy fikk kjøreforbud:

To varebiler med overlast, totalvekten på bilene ble for høy i forhold til det som er lovlig. Sjåførene måtte også laste av for å komme ned i lovlig vekt.

På grunn av kjøring med sikthindrende gjenstander/lys i frontvindu fikk én sjåfør pålegg om å fjerne dette før videre kjøring.

To fisketransporter fikk kjøreforbud på grunn av stor avrenning av blodvann fra lasten.

