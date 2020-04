Fikk kjempebot for promillekjøring

50-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett. Kjøringen fant sted på Karmøy omkring klokken 04.40 12. juli i fjor. En utåndingsprøve av ham tatt klokken 05.08 viste en promille på 0,82.

Stavanger tingrett fant det bevist at mannen forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han hadde handlet forsettlig idet han viste at han var påvirket av alkohol, da han valgte å kjøre bil.

I forbindelse med straffeutmålingen fant retten verken skjerpende eller formildende omstendigheter utover at 50-åringen var påvirket av alkohol under kjøringen.

Stavanger tingrett viste også til at ved alkoholpåvirkning mellom 0,5 og 1,0 i promille bør den betingede fengselsstraffen ligge på mellom 14 og 21 dager.Dermed kom retten til at mannen skulle dømmes til fengsel i 18 dager som skulle gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Ville ha bot på 130.000 kroner

Ifølge Stavanger tingrett ville straffen ha blitt betinget fengsel i 20 dager dersom 50-åringen ikke hadde tilstått forholdet. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om at han også skulle betale en bot på 130.000 kroner.

Ifølge opplysninger fra skattemyndighetene hadde 50-åringen en inntekt på 1.062.393 kroner i 2018.

I retten opplyste 50-åringen at hans brutto månedslønn for tiden er på 61.000 kroner, at han har fem millioner kroner i lån og at han er uten formue.

Med bakgrunn i dette kom Stavanger tingrett til at han skulle dømmes til å betale en bot på 90.000 kroner.

I tillegg kom retten til at han skulle dømmes til tap av førerretten i 18 måneder, og at han må avlegge full ny førerprøve før han kan få denne tilbake.

