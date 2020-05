Fikk inndratt dispensasjon og gitt et overlastgebyr på 23.600 kroner

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon på E 39 ved Helleland tirsdag kveld.

Resultatet var følgende:

Én spesialtransport fikk inndratt dispensasjonen sin grunnet flere forhold ved transporten, de ble blant annet fraktet flere kolli en det var tillatt og kjøretøyene var tyngre en tillatt. Godset måtte omlastes og transportøren fikk et overlastgebyr på 23.600 kr.

Én fører blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerrett for tilhenger på personbil. I tillegg til at han ikke hadde gyldig sertifikat så manglet tilhenger bremser og bremselys.

Én biltransporter fikk kjøreforbud da det manglet skilt bak som angir lengde på vogntoget. Vogntog som er lenger en 19,5 m skal merkes forskriftmessig med skilt som angir lengden i dette tilfellet 22 meter.

Tre varebiler fikk kjøreforbud og måtte laste av da de var tyngre en tillatt.

Det ble skrevet ut ni skriftlige mangler på diverse forhold ved de kontrollerte kjøretøyene.

Åtte kjøretøy ble innkalt til teknisk kontroll hos Statens vegvesen da de ble observert med solfilm i siderutene.

