Fikk ikke kjøre videre med dette på vinduet

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 mandag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én fører måtte fjerne reklameklistermerke i sidevinduene sine før videre kjøring ble tillatt. Regelverket er slik at sidevinduet skal være fri for folie og klistremerker slik at utsynet fra førerplass ikke blir forringet.

Fire førere fikk til sammen 7 gebyr på 2000 kroner for dekk slitt under minimumskravet på 5 millimeter.

To førere fikk fire gebyr på 1500 kroner for og ikke medbringe riktig antall kjettinger til dekkene på kjøretøyet.

Ett vogntog var tyngre en tillatt og måtte laste av gods før de kunne kjøre videre, eieren av kjøretøyet fikk et overlastgebyr på 7490 kroner.

Én fører fikk bruksforbud og måtte sikre godset forskriftsmessig før videre kjøring.

To førere ble kontrollert for kjøre og hviletid med alt i orden.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud grunnet tekniske mangler.

