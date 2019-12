Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Kontrollen fant sted på E 39 ved Krossmoen kontrollstasjon på Helleland mellom klokken 07.00 og klokken 14.10 fredag.

42 kjøretøy ble i løpet av dagen kontrollert for vekt.

To kjøretøy fikk kjøreforbud og gebyr for overlast, og her måtte man ut med henholdsvis 8300 og 6500 kroner i gebyr. Sjåførene måtte laste av/laste om for videre kjøring.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på to kjøretøy. Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette.

LES OGSÅ: Bobiler fikk ikke kjøre videre

For stort overheng fra bakerste kant på kjøretøy til underkjøringshinderet første også til et kjøreforbud. Sjåføren måtte justere ned underkjøringshinderet før han fikk fortsette kjøringen.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på ett kjøretøy. Resultat ble mangellapp med frist for utbedring av feilen.

Det ble også gitt ett gebyr på 500 kroner for manglende dokument.

LES OGSÅ: Buss med skoleklasse fikk ikke kjøre videre

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser