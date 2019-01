Fikk ikke kjøre videre etter kontroll

Kontrollen fant sted på E 39 ved Krossmoen kontrollstasjon ble avholdt mellom klokken 07:00 og klokken 12:00. Tema for kontrollen var teknisk tilstand, dokument, vinterdekk og antall kjettinger.

Ett kjøretøy ble begjært avskiltet på grunn av manglende EU-kontroll. Eier av kjøretøyet må betale påskiltningsgebyr på 1540 kroner før registreringsnummer blir utlevert.

Ett vogntog fikk et gebyr på 3550 kroner for overlast og her måtte han avlaste og omlaste før videre kjøring.

I tillegg fikk et kjøretøy fikk mangel på grunn av ekstra markeringslys på bilen som var ikke samsvaret med lyskravene, det ble gitt mangelapp med frist for utbedring.

