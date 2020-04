Fikk ikke feriepenger – slo sjefen konkurs

Det var en mann i 30-årene som begjærte at en mann i 60 årene ble slått konkurs.

Mannen i 60-årene har drevet et taxifirma på Jæren som et enkeltpersonforetak.

Mannen i 30-årene har jobbet for ham som taxisjåfør og forklarte at han fikk en SMS av arbeidsgiveren om at han ville bli oppsagt med umiddelbar virkning den 10. oktober i fjor.

Han forklarte også at han har prøvd å få utbetalt 8601 kroner i feriepenger, samt sluttvederlag fra arbeidsgiveren, men at han ikke har lyktes med dette.

Arbeidsgiveren erkjente å skylde feriepenger, men at han ikke har midler til å betale dette. Arbeidsgiveren mente også at mannen som hadde jobbet for ikke hadde krav på sluttvederlag.

Jæren tingrett kom til det er klar sannsynlighetsovervekt for at gjelden når det gjelder feriepenger eksisterer, men at lønnskravet ikke var så «klart».

Retten kom også til at mannen i 60-årene var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt den 25. mai.

