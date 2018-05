Roganytt

Blant annet har det blitt holdt en trafikkontroll på Krossmoen.

Her ble det skrevet ut seks forelegg, fire for fart og to for mobilbruk.

Også i Sandnes har politiet vært ute.

Kontrollen fant sted i Strandgata og her ble det gitt åtte forelegg for bruk av håndholdt mobil.