Far til sønn: – Moren din er en j**** hore

Da 48-åringen fra Stavanger nylig møtte i retten nektet han straffskyld i forhold til den omfattende tiltalen mot ham.

Retten kom imidlertid til at han skulle dømmes for grov vold mot samboeren, samt psykisk og fysisk mishandling av barna deres.

Volden har funnet sted i perioden fra 2014 fram til 2017.

Blant annet har han ved flere anledninger skreket, ropt, trampet i gulvet og kastet diverse gjenstander i veggen eller gulvet slik at de knuste.

Mens samboeren var gravid i 2005 har han også holdt et glass over hodet hennes og knust dette og/eller kastet et glass mot henne.

Han har også jevnlig slått henne med flat og knyttet hånd i ansiktet og andre steder på kroppen. Flere ganger har han slått henne slik at hun ble påført blåmerker.

Mens hun var gravid i 2005 har han også slått henne i magen. Han har også 48-åringen dyttet henne, dratt henne, tatt kvelertak på henne og dyttet henne inn i veggen eller lignende.

En gang i 2016 dro han henne inn i gangen, slo henne i hodet, tok tak rundt halsen hennes, presset henne inn mot veggen slik at samboeren fikk problemer med å puste.

Tok pengene hennes

48-åringen har også flere ganger sparket samboeren og spyttet på henne i ansiktet og andre steder på kroppen.

Han har også ved flere anledninger nektet henne å forlate huset og være sammen med andre.

Dersom hun gjorde dette ropte han og skrek etter henne.

På 48-åringens formaning har samboeren også satt sin lønn inn på hans konto. Han har deretter tilbakeført mindre beløp til mat/lommepenger til henne.

Han har også tatt telefonen hennes eller nettbrettet hennes og lest meldinger på disse, samt ropt til henne på grunn av innholdet på disse.

Kalt for stygge ting

48-åringen har også ved en rekke anledninger kalt samboeren for stygge ting, flere ganger foran fornærmedes familie og venner.

En gang i 2016 har han også tatt rundt skulderen til sønnen mens de var på et spisested i Stavanger og sagt: «moren din er en jævla hore».

Truet med å drepe

Etter at forholdet tok slutt i mars i fjor har han også truet med å drepe fornærmede.

Politiadvokat Maren Sagvaag Retland la ned påstand om at 48-åringen ble dømt til fengsel i fire år.

Stavanger tingrett kom til at det ikke fantes noen formildende omstendigheter, men at dette var noe strengt.

Dermed ble straffen fengsel i tre år og seks måneder.

Han ble også dømt til å betale 150.000 kroner til hver av de fornærmede i oppreisningserstatning pluss 15.000 kroner i saksomkostninger.

