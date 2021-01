Sør-Vest politidistrikt skriver på Twitter at de i løpet av dagen og kvelden har fått mange meldinger om unger og ungdom som ferdes på isbelagte vann i distriktet.

– Vi minner om at de fleste kommuner har oppdatert info om sikker og usikker is på sine hjemmesider. I Stavanger er alle vann per nå usikre, skriver politiet.