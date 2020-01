Fant etterlyst bil – to skal avhøres

1. nyttårsdagen etterlyste politiet en bil i forbindelse med et innbruddsforsøk. En sølvgrå Mercedes Benz forlot Frodes gate i høy hastighet, da politiet ankom etter melding om et innbruddsforsøk onsdag morgen.

Bilen er siste sett i Kreklingveien i området Jåttå, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter onsdag morgen, like før klokken 10.

– Vi har all grunn til å tro at bilen er stjålet, da den var hjemmehørende i Frodes gate, i det området vi fikk melding om innbruddet, sa Toralv Skårland, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt til RA like etterpå.

Politiet har forsøk å komme i kontakt med eier av bilen og beboer på stedet. Ifølge naboene skal de være på ferie.

Bilen har registreringsnummer RK 85706, og har skader i fronten.

Torsdag morgen melder opplyser politiet om at bilen er funnet.

– To personer er pågrepet i saken. De sitter i arrest. De vil bli avhørt utover dagen, sier Skårland til RA.

