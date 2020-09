Fant død person etter leteaksjon

Klokken 18.10 mandag ettermiddag ble det satt i gang en leteaksjon etter at en dame i midten av tyveårene ikke kom hjem etter en tur i område Kåtanuten i Ølensvåg i Vindafjord. Siste kontakt med den savnede var via telefon kl.1530.

Stor aksjon

Ressurser fra de frivillige hjelpeorganisasjoner, politiet med ledelse og politipatruljer, politihunder, og frivillige sambygdinger deltok i søket etter den savnede kvinnen utover ettermiddagen og kvelden.

Det ble også benyttet redningshelikopter i søket.

Funnet død

Rundt klokken 20.40 ble det gjort funn av en død person i søksområde.

– Funnet er forenlig med den savnede damen. Det er ikke mistanke om noe straffbart. De pårørende er varslet om funnet, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

