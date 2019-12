Etterlyser vitner ved Vigrestad stasjon

Politiet ber personer som oppholdt seg i nærheten av Vigrestad stasjon, i tilknytning til ankomst av sørgående lokaltog natt til mandag 9. desember, om å ta kontakt med politiet.

Dette i forbindelse med etterforskningen av saken der Sigbjørn Sveli (44) ble funnet død på Regestranden.

– Det aktuelle toget ankom Vigrestad stasjon klokken 00.41. Etter rutetabellen hadde toget oppsatt ankomst klokken 00.43, og siste stasjon før ankomst Vigrestad var Varhaug stasjon, sier påtaleansvarlig Lars Ole Berge i en pressemelding tirsdag.

Betydning for saken

Etterforskningen viser at forhold av betydning for hendelsesforløpet i saken har skjedd på eller i nærheten av parkeringsplassen ved Vigrestad stasjon.

– Politiet ber av den grunn om at personer som gikk på eller av toget, eller oppholdt seg i nærheten av Vigrestad stasjon i tidsrommet fra klokken 00.30 til 01.15 melder seg til politiet, sier Berge.

– Ikke drapsstedet

Politiet understreker at politiet nå går ut i mediene for å innhente vitneopplysninger, og presiserer at det ikke er holdepunkter for at drapet har skjedd på overnevnte lokasjon.

Politiet kan tipses på telefonnummer 02800 eller tips-rogaland@politiet.no.

