Engrosfirma slått konkurs

Tirsdag ble firmaet Norden Investering AS slått konkurs i Stavanger tingrett.

Det var Kemneren i Stavanger som begjærte firmaet konkurs og bakgrunnen for det var tvangsmulkt for manglende innlevering av aksjonærmelding med mer.

Norden Investering AS har drevet med engroshandel av rengjøringsprodukter.

Retten kom til at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Marie Eltervaag Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

