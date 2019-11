En rekke hendelser preget natten

Lørdag kveld klokken 20.46 meldte Sør-Vest politidistrikt på Twitter at de hadde fått melding om skadeverk på biler i Kongsteinsgata i Stavanger. Politiet var på stedet like etter, og anholdt flere personer. Én av disse, en 28 år gammel mann, skal ha blitt anmeldt for skadeverket. Ifølge politiet har tre biler fått skader i form av blant annet knuste speil og bulker. Det opprettes sak.

Klokken 23.00 fikk politiet melding om slagsmål ved Byterminalen i Stavanger.

– Flere personer skal ha vært involvert, og en mindreårig gutt skal ha blitt slått i ansiktet. Mistenkte var en mann i tenårene, som ble innbragt til arresten, skriver politiet på Twitter. Det ble opprettet sak etter hendelsen.

Narkotika, tyveri og vold

Ved midnatt skal politiet ha fått en melding om et forsøk på et tyveri av en sykkel ved Jernbanestasjonen i Stavanger. En mann i begynnelsen av 30-årene, skal ha blitt innbragt til arresten. Mannen skal ha vært i besittelse av mindre mengder narkotika. Det skal ha blitt opprettet en sak.

Like etter klokken ett i natt fikk politiet melding om en dame i tyvårene som skal ha slått til en dørvakt på et utested i Stavanger. I forbindelse med innbringelsen til arresten, skal damen ha sparket en politibetjent. Hun ble anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann og kroppskrenking.

Klokken 03.10 kom en politipatrulje over en mann i begynnelsen av 40-årene, som skal ha blitt slått i hodet. Hendelsen skal ha skjedd i Haugesund.

– Fornærmede ble avhørt og deretter kjørt til legevakten. Det ble opprettet sak, skriver politiet på Twitter.

I løpet av natten er det også brutt opp, eller ødelagt, en dør i en butikk i Stavanger sentrum. Det skal ha blitt stjålet kostymer og klær, men tyvegodset kom til rette igjen. Den mistenkte er en mann i midten av tyveårene, og han er anmeldt for forholdet.