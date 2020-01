Like over midnatt, klokken 00.19, natt til fredag fikk politiet melding om et mulig innbrudd hos bilforhandleren Ålgårds Auto i Bedriftsveien 21a på Vibemyr i Sandnes.

Bilforhandleren har to butikken rett ved siden av hverandre. Innbruddet skal ha skjedd i bruktbilbutikken.

Flere biler på stedet var påført skader, og en bil – en mørkegrå Nissan Qashqai er stjålet, ifølge politiet.

Kjørte gjennom vinduet

Operasjonsleder Helene Strand forteller at uvedkommende hadde knust en rute for å komme inn i butikken.

– Deretter skal de ha kjørt den stjålne bilen ut gjennom en annen rute, forteller Strand til RA.

Uten kjennemerker

Politiet vet ikke hvor den stjålne bilen er. Bilen er en Nissan qashqai 2018-modell.

Bilen hadde ikke kjennemerker på seg, og kjører muligens rundt uten skilter eller med stjålne kjennemerker, ifølge politiet.

– To-tre andre biler er påført skader. Det er også betydelige skader på selve butikken, sier Strand.

Da politiet ankom stedet i natt, sto det også en forlatt bil på tomgang – halvveis ut av butikkvinduet.

– Avhengig av tips

Operasjonsleder kan ikke si noe om innbruddet framstår planlagt eller organisert.

– Foreløpig er bilen varslet stjålet i distriktet. Politiet er avhengig av tips fra publikum. Det er ofte slik vi finner igjen biler. At folk observerer biler som står merkelig parkert, forlatt eller som ikke hører til i et område, sier Strand

LES OGSÅ: Ble tipset om promillekjøring: – stanset stjålet bil