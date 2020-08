Trafikkontrollen ble avholdt på E39 ved Sokn kontrollstasjon mandag.

Resulatet av kontrollen var følgende:

Dokumentkontrollen viste i dag at to kjøretøykombinasjoner var registrert med feil vektårsavgift for trekking av tilhenger, det blir sendt rapport til skatt og bileierne må endre til riktig vektårsavgift.

På grunn av kjøring med piggdekk ble en sjåfør ilagt trafikkgebyr på 1000 kroner. En annen fører fikk trafikkgebyr på 2000 kroner for kjøring med dekk som hadde mønsterdybde under lovlig minimum.

Det ble avdekket tekniske feil/mangler på seks kjøretøy. Resultat ble kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

På grunn av kjøring med sikthindrende gjenstander i frontvindu fikk en sjåfør kjøreforbud og pålegg om å fjerne disse før videre kjøring.

LES OGSÅ: Mistet førerkortet i kontroll – skal ha gått inn på nett og bestilt nytt dagen etter

Kontroll av kjøretøy-dimensjoner viste at ett kjøretøy var for bredt og en kjøretøykombinasjon var for langt. Kjøretøyene måtte justere på tilhengerdrag/last for å komme innenfor lovlige dimensjoner.

De aller fleste kjøretøy som var innom kontrollplassen ble kontrollveid, det var ett kjøretøy som var overlastet. Det ble gitt pålegg om av/omlasting før videre kjøring.

På grunn av for dårlig lastsikring fikk to sjåfører kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig/forsvarlig før videre kjøring.

LES OGSÅ: Vogntog lastet med fisk fikk bruksforbud

LES OGSÅ: Jobbet i transportfirma og valgte å svindle Nav