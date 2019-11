En død person er hentet opp av vannet

Klokken 09.40 meldte Sør-Vest politidistrikt at nødetatene var på vei til Vannassen i Stavanger. De hadde fått melding om mulig drukningsulykke.

En person er hentet opp av vannet, og erklært død på stedet av en lege.

– Foreløpig vet ikke noe om omstendighetene eller årsaken til at personen var i vannet, sier operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt, Victor Fenne-Jensen til RA.

Politiet vil jobbe videre med etterforskningen og etterhvert varsle pårørende.

– Per nå ønsker vi ikke å si noe om identiteten til personen, sier Fenne-Jensen. NTB skriver at Fenne-Jensen har sagt at den omkomne skal være en voksen mann.

Han forteller at det er ingenting som tyder på at det har skjedd noe kriminelt, men på nåværende tidspunkt kan ikke politiet utelukke det.

Det skal ha vært en forbigående person som obeserverte vedkommende i vannet, og som varslet ifra til nødetatene.

– Slik jeg har forstått det var det samme person som fikk vedkommende opp på land, sier operasjonsleder.

Området er sperret av, og politiet gjør undersøkelser på stedet.

Saken oppdateres.