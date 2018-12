Elsykkelfirma slått konkurs

Det var Skatt Vest og Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at firmaet Ride It AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 778.087 kroner i skyldig merverdiavgift.

Ride It AS har drevet butikken Elsykkelsenteret i Luramyrveien på Forus og fram til tirsdag var virksomheten igangværende.

Firmaet har også drevet med import og distribusjon av elsykler.

Firmaet omsatte i 2017 for 6,4 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat på 736.000 kroner før skatt.

Ride It AS erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke konkurs.

Jæren tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det var holdt utleggsforretning mot firmaet med intet til utlegg.

Dermed ble det lagt til grunn at firmaet var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Firmaet har hatt elleve ansatte.

Ifølge Hege Merete Oftedal, som er oppnevnt som bostyrer i forbindelse med konkursen, ble butikken stengt tirsdag ettermiddag.

Hun har foreløpig ikke tatt stilling til hva som skal skje med varelageret til butikken.

Skiftesamling vil bli avholdt den 4. februar neste år.

