Elleve biler ble avskiltet i påskekontroll

Kontrollen fant sted på E 39 på Ålgård i Gjesdal kommune og Statens vegvesen hadde utstyrt seg ANPR kamera, som kontrollerer kjøretøyene for forsikring, EU-kontroll, og om det ligger noen mangler på kjennemerke.

4379 kjøretøy ble avlest og av disse var det elleve kjøretøy som mistet kjennemerkene sine.

Syv kjøretøy ble avskiltet for manglende periodisk kjøretøykontroll (PKK-kontroll).

To kjøretøy ble avskiltet for manglende forsikring.

To kjøretøy ble avskiltet for manglende betaling av omregistreringsavgift.

Én turbuss ble og avskiltet for manglende PKK og alle passasjerene måtte om bord i en ny buss før ferden kunne fortsette.

Det ble i tillegg kontrollert beltebruk og 12 personer fikk gebyr for manglende bruk av belte.

Én fører blir anmeldt for usikret barn under 15 år i bilen, i tillegg blir føreren anmeldt for og ha flere personer i bilen en tillatt.

Fem førere blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerrett, de manglet alle BE-sertifikat og måtte sette tilhengerne sine igjen på plassen.

Én fører blir anmeldt for kjøring med grove tekniske feil på kjøretøyet.

Én fører ble anmeldt for og ikke stoppe for kontrollen.

Én fører blir anmeldt for bruk av mobiltelefon under kjøring, føreren merket ikke kontrollen da han var for opptatt med og skrive SMS og kjørte nesten ned kontrolløren som skulle vinke han inn.

Kontrollen fortsetter utover kvelden, fredag, opplyser vegvesenet.

